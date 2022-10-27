В ДНР заявили, что ВСУ за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов республики

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Sofiia Gatilova/Reuters

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что Вооруженные силы Украины за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР. Об этом говорится в его Telegarm-канале.

Уточняется, что ВСУ выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 155 мм, по Макеевке — три снаряда того же калибра, по Зайцево — четыре снаряда калибром 152 мм.

Кроме того, украинская армия обстреляла населенные пункты Гольмовский и Минеральное, выпустив по ним пять снарядов калибром 152 мм и четыре снаряда калибром 155 мм соответственно.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле Донецка из тяжелой артиллерии. Уточняется, что ВСУ выпустили по городу восемь снарядов калибром 152 и 155 мм. Удары пришлись на разные районы города.

Ранее стало известно об ударах по Донецку из реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетные удары пришлись на Ворошиловский, Киевский, Кировский районы Донецка. По предварительной информации, одна из ракет попала в здание городской администрации.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял о прямом попадании боеприпаса в здание городской администрации.

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