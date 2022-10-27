Стала известна причина появления военной техники у Совфеда

В центре Москвы появилась военная техника из-за учений ФСО у здания Совфеда

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве на улице Большая Дмитровка у комплекса зданий Совета федерации проводятся плановые учения Федеральной службы охраны. Такой информацией поделились в Telegram-канале Совфеда.
Ранее в соцсетях появились видео с военной техникой, БТР и людьми в военной форме у здания.

ФСО сообщала 24 октября о плановых тактико-специальных учениях на территории Дома правительства, Cовфеда, Государственной думы РФ, комплекса зданий администраций президента с 25 по 27 октября.

Учения призваны отработать практические вопросы служебной деятельности по пресечению угроз террористического характера, а также отработать тушение огня, оказание неотложной медицинской помощи и задержание правонарушителей.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале спрогнозировал заморозку помощи США Украине после выборов в американский конгресс, которые пройдут 8 ноября. По его словам, в случае если республиканцы одержат победу на выборах в обе палаты, «велика вероятность того, что Киеву будет перекрыт один из главных каналов иностранной военной помощи».

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