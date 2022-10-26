Володин: Госдума и кабмин совместно ввели статус ветерана для добровольцев СВО

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Kadyrov_95/Telegram

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента совместно с правительством РФ приняли решение о введении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

По словам Володина, добровольцы, которые были ранены, получат статус инвалида боевых действий.

«Таким образом, добровольцы и члены их семей смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, как и военнослужащие РФ», — отметил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам. Соответствующий документ предложил депутат Владимир Гутенев.

26 октября Госудума также приняла во втором чтении поправки о добровольческих формированиях и добровольцах.

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