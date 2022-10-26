Путин предупредил о попытках террористов просочиться в СНГ

На территорию Содружества Независимых Государств пытаются проникнуть боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) и другие террористические группировки, в связи с чем странам СНГ необходимо развивать сотрудничество в области антитеррора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

«Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки», — подчеркнул Путин в ходе встречи с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, указывая на потенциальный риск вторжения боевиков из Афганистана, концентрация которых особенно заметна особенно у границ страны с республиками Центральной Азии.

Он призвал представителей государств содружества продолжать обмен сведениями о лицах, причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности. Кроме того, Путин заявил о необходимости сосредоточить свои усилия «на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе расползание иностранных наемников с боевым опытом». Последнее он назвал «серьезной угрозой».

Ранее Путин заявил, что действующие на территории Афганистана террористы могут строить планы в отношении приграничных стран, включая страны СНГ. По его словам, ситуация на границах СНГ требует особого внимания, так как там формируется общая угроза безопасности.

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