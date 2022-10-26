Кабмин поддержал присвоение статуса ветерана боевых действий добровольцам

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Kadyrov_95/Telegram

Правительство России поддержало законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, сообщает ТАСС.

«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства <...> Предлагаемые решения позволят добровольцам и членам их семей наряду с военнослужащими Вооруженных сил России пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», — указано в резолюции Кабмина.

Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам предложил депутат Владимир Гутенев.

Ранее в России запустили программу начальной военной подготовки.

Отмечается, что обучение будет абсолютно бесплатным. Предполагается, что новоприбывших добровольцев в течение двух недель будут обучать азам тактики военных действий, огневой подготовке, а также проведут курс изучения военной медицины.

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