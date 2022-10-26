Глава МО Нидерландов: Лондон добился облегченной переброски войск и техники через ЕС

close
100%
Peter Morrison/AP

Глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Лондон добился возможности облегченного перемещения своих войск и техники через территории стран Евросоюза. Об этом пишет газета The Times.

По словам главы военного ведомства, Великобритания возвращается в проект ЕС по военной мобильности, который позволяет максимально быстро перемещать технику и войска по территории Евросоюза. Британия перестала участвовать в проекте после Брексита, но в следующем месяце планирует вновь к нему присоединиться.

«Я очень рада, что Соединенное Королевство вновь присоединится [к проекту. — «Газета.Ru»], поскольку сейчас мы видим, насколько важным партнером оно является, когда речь идет о военном сотрудничестве с Украиной и оказании ей помощи», — заявила Оллонгрен.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в «неизменной» поддержке Киева со стороны Лондона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть