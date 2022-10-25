«Лаборатория Касперского» предупредила о вирусных письмах под видом отсрочек от призыва

close
100%
Pexels

Хакеры начали распространять среди компаний вредоносные письма под видом отсрочек от призыва в армию. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского», передает РИА Новости.

К письмам прикладывается документ Word, в котором говорится, что необходимо сформировать и направить списки специалистов организации, которые могут получить отсрочку.

При открытии письма совершается дополнительный макрос, который приводит с скачиванию основного вредоносного файла.

«Мы видим, что злоумышленники продолжают активно использовать тему мобилизации не только в массовых, но и в таргетированных атаках», — рассказал эксперт компании Денис Паринов.

По его словам, для борьбы с такими махинациями необходимо использовать комплексные системы для обеспечения защиты, в том числе класс XDR, а также провести обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности с регулярными проверками.

Ранее в Kaspersky сообщили об учащении атак шпионских программ на смартфоны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть