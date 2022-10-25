«Терминаторы» выполнили парные полеты в Забайкалье

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Минобороны России

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» авиачасти ВВС и ПВО Восточного военного округ выполнили парные полеты с элементами сложного маневрирования в Забайкальском крае, сообщается на сайте Минобороны России.

«Летчики выполнили полетные задания с отработкой задач по разведке наземных целей и прицеливания при маневрировании. Каждый летчик тренировался наводить вооружение летательных аппаратов на цель с максимальной точностью и минимальным временем выполнения задачи. Данный метод позволяет повышать натренированность летного состава при выполнении полетов, в том числе с боевым применением, а также значительно повышает боеспособность экипажей», — говорится в сообщении.

Также экипажи Ми-8 АМТШ последовательно выполнили пилотирование на различных высотах со скоростью до 200 км/ч, маневры по уходу при условном обстреле ракетами класса «воздух – воздух» и «земля – воздух» средств противовоздушной обороны вероятного противника.

Ранее Минобороны РФ показало боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ на Украине.

Авиационные удары осуществлялись кабрированием вертолетов для расширения угла атаки с дистанции до 6 км 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами «Вихрь». Ми-8АМТШ «Терминатор» прикрывали российских военнослужащих с воздуха. Полеты по маршрутам производились на малых и сверхмалых высотах.

До этого тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» Северного флота России вышел в Баренцево море на противолодочные и противовоздушные учения во взаимодействии с самолетами и вертолетами 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

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