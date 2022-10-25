В ЛНР назвали крайне опасными ближайшие три недели из-за возможной ядерной провокации ВСУ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник высказал мнение, что ближайшие три недели будут крайне опасными из-за того, что Вооруженные силы Украины могут осуществить «ядерную провокацию». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это будут провокации Запада, совершенные руками киевских властей.

Дипломат напомнил, что в США приближаются выборы в конгресс, там будет определена судьба Демократической партии, лидером которой является действующий президент Джо Байден. А также будет предпринята попытка международной изоляции Российской Федерации, добавил Мирошник.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозу применения такого оружия со стороны ВСУ реальной. В связи с этим Министерство обороны России привело в готовность силы и средства.

Постпред России при ООН Василий Небензя в письме в генсеку ООН Антониу Гутерришу заявил, что Москва расценит применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

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