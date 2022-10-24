Губернатор Старовойт: в Курской области усилен контроль за въездом в приграничные районы

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

В Курской области принят комплекс мер по усилению контроля за безопасностью в регионе. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт, слова которого приводит «Интерфакс».

«Мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях, в том числе в приграничных районах», — пояснил губернатор, добавляя, что мера коснется в том числе «въезда и выезда в город Курчатов, где располагается АЭС».

При этом, подчеркнул Старовойт, ограничения на въезд или выезд из Курской области вводить не планируется. Он также отметил, что в регионе уже были созданы две линии обороны, и в настоящее время ведется строительство третьей.

«Третья линия будет готова до 5 ноября», — уточнил он.

Накануне он сообщал о завершении строительства двух усиленных линий обороны региона.

В нескольких пограничных с Украиной регионах России ввели «средний уровень реагирования» — это касается регионов Южного и Центрального федерального округов. В частности, особый режим касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

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