В Киеве объявлена воздушная тревога

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Gleb Garanich/Reuters

Администрация Киева сообщила в Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

Горожан призвали в срочном порядке эвакуироваться в укрытие.

Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, спустя два дня после того, как был совершен подрыв Крымского моста. 22 октября были произведены новые масштабные обстрелы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти продолжают ликвидировать последствия российских ударов. По его словам, только за 22 октября пострадали Волынская, Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Днепропетровская, Ровненская, Запорожская и другие области.

23 октября национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сообщила об ограничении предоставления электричества жителям Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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