«МК»: Турция показала арсенал, изъятый у Рабочей партии Курдистана

close
100%
DHA/Global Look Press via ZUMA Press

Турция показала образцы оружия, изъятые у боевиков Рабочей партии Курдистана в ходе контртеррористической операции «Коготь-замок», которая с весны 2022 года проводится на севере Ирака. Об этом сообщает «МК».

На кадрах, снятых с дрона, видны ряды выложенных на белую ткань автоматов, пулеметов и винтовок. Рядом с сними неподвижно стоят бойцы турецкой армии в камуфляжной форме. На заднем плане видны вертолеты и бронетранспортеры.

По данным издания, всего в ходе операции за шесть месяцев было изъято более тысячи единиц оружия, в том числе ручные гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы.

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Турции начали новые боевые действия на территории Северного Ирака с участием спецназа и ВВС страны. Целью заявлена борьба против Рабочей партии Курдистана (РПК), чья деятельность, по мнению руководства Турции, угрожает безопасности страны.

В первые часы артиллерия и авиация нанесли удары по бункерам, укрытиям, складам и штабам РПК в округах Метина, Зап и Авашин-Басьян.

Как сообщалось ранее, турецкие ВВС в ходе операции ликвидировали 23 курдских боевика РПК. В боевых действиях принимали участие турецкие истребители F-16.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть