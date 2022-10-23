Глава Минэнерго Украины сообщил о потере около 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики

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Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью телеканалу «Мы-Украина», что страна во время боевых действий потеряла около 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики и это «огромные потери».

По его словам, в 2019 году у Украины наблюдался значительный «скачок» в «зеленой энергетике», а к 2030 году планировалось выйти на 25% ее объема в общей энергосистеме.

«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли ряд новых ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Как подчеркивается в заявлении МО, все назначенные объекты украинской стороны удалось поразить.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

22 октября обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент писала, что Российская Федерация хорошо знает уязвимые места украинской энергетики, созданной во времена СССР.

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