В Кременчуге объявлена воздушная тревога

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В Кременчуге Полтавской области объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого.

«Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога», — указано в сообщении Малецкого в социальных сетях.

Также поступают сообщения о взрывах в оккупированном Запорожье.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде других центральных областей Украины.

Кроме этого, ранее сообщалось о звучащих сиренах в Кировоградской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин и глава Кировоградской области Андрей Райкович.

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