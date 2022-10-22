ПВО САР уничтожили две крылатых ракеты, выпущенные Израилем по аэропортам Дамаск и Димас

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что противовоздушные силы Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные израильскими F-16 по аэропортам Дамаск и Димас. Об этом сообщает РИА Новости.

Егоров добавил, что в провинции Алеппо во время минометного обстрела, который произвели террористы из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе Урум-эс-Сугра, погиб один военнослужащий Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР).

Ранее Егоров заявил, что ВКС России нанесли удары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления в Сирии на северо-западе страны и уничтожили до 100 радикалов.

Он рассказал, что на северо-западе Сирии, на находящихся под контролем Турции территориях, продолжаются боестолкновения в районе населенных пунктов Африн и Аазаз из-за передела сфер влияния группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и радикальных незаконных вооруженных формирований «Джебхат аш-Шамия» и «Фейлак аш-Шам».

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