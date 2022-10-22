Глава Николаевской области Ким: воздушная тревога звучит в регионе

close
100%
Вталй Км/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что воздушная тревога объявлена в Николаеве и регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Воздушная тревога! Вся область», — заявил Ким.

Воздушная тревога объявлена и в Николаеве, информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

Украинский телеканал «Пятый» сообщил в Telegram-канале, что воздушная тревога прозвучала по всей территории Украины днем 22 октября.

Также издание «Страна.ua» сообщила, что «уже вся Украина... под воздушной тревогой».

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях и других регионах Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть