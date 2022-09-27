Бизнес-омбудсмен Титов попросил об обстрочке для руководителей обрабатывающих производств

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину освободить от мобилизации руководителей, их заместителей и главных технических специалистов предприятий с кодами ОКВЭД из раздела «С» — «Обрабатывающие производства». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Речь идет о машиностроительной, химической, нефтехимической, лесопромышленной, металлургической, пищевой, легкой промышленности и других видах обрабатывающих производств», — рассказали агентству в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В своем обращении Титов отметил, что к нему поступают сведения о том, что в рамках частичной мобилизации в армию призывают сотрудников предприятий из руководящего состава. По словам омбудсмена, приостановка руководителей своих обязанностей может повлечь за собой нарушения производственного цикла и снижение производственного потенциала России в целом.

«Это способно нанести экономике не меньший ущерб, чем влечет за собой та или иная внешняя санкция. Полагаю, что нужно, не откладывая, взвесить, действительно ли необходимо призывать директоров заводов, главных инженеров и так далее. А взвесив, срочно исправить ситуацию», — считает он.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации учителям начальной и средней школы.