Союзные силы Луганской, Донецкой народных республик и России взяли под контроль населенный пункт Новолуганское, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live».

«Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — сказал он.

По его данным, осталось «два-три дня», чтобы подразделения союзных сил соединились и полностью выровняли линию соприкосновения с противником.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько рассказал о полной блокировке украинских войск в населенном пункте Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Он написал в Telegram, что поселок полностью блокирован, там идет зачистка от украинских силовиков. Новолуганское расположено примерно в 7 км от Углегорской ТЭС.

26 июля Киселев сообщил, что вся территория Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске взята под контроль. Он отметил, что с 22 мая станцию удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения.