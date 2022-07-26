Из-за атаки ВСУ на погранпункт в Брянской области погиб гражданин Молдавии

В результате атаки украинских военных на пограничный пункт в Брянской области погиб гражданин Молдавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

По информации министерства, еще один человек получил ранения. Сейчас он находится в реанимации Центральной районной больницы Севска в Брянской области.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате атаки дрона вооруженных сил Украины по Климовскому району в Брянской области. Стало известно, что госпитализация потребовалась 43-летнему работнику «Росгранстроя», получившему осколочное ранение ягодицы и 68-летнему местному жителю с ранением голени, бедра и предплечья.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявлял, что подразделения Донецкой народной республики готовы взять под контроль территорию ДНР и выйти на конституционные границы до конца лета. По сообщениям заместителя главы Министерства информации республики Даниила Безсонова, с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.