Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов о местоимениях 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ» 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские штурмовики 08:18
Уролог объяснил, почему сексуальное воздержание опасно для мужчин 08:17
Нападающий Кассьерра рассказал, как его уговаривали перейти в «Зенит» 08:16
Антоновский мост в Херсоне закрыли для транспорта после обстрела ВСУ 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды бывшего тренера... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что диалог по обмену танками с Чехией близок к завершению

close
100%
Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским в Праге заявила, что переговоры Германии и Чехии по вопросу кругового обмена танками для оказания военной помощи украинской армии близки к завершению, сообщает ТАСС.

«Я рада, что круговой обмен с Чехией идет правильным путем. Можно сказать, что переговоры находятся на стадии завершения совместного контракта. Мы должны внимательно изучить, как мы можем распространить это на другие страны, чтобы поставки могли осуществляться быстро», — сказала она.

Кроме того, Бербок отметила, что Германия не рассматривает прямые поставки танков на Украину. По ее словам, у ФРГ «в запасе недостаточно материалов, чтобы поставлять их напрямую». Глава немецкого МИД утверждает, что ценность имеющейся схемы состоит в ее оперативности.

«Мы также должны убедиться, что и обмены с другими странами сработают», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

Ранее обозреватель журнала Spectator Катя Хойер утверждала, что власти Германии перестанут поддерживать Киев в случае дефицита газа. По мнению журналиста, им не удается скрывать панику из-за надвигающегося энергетического кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть