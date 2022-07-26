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Генпрокурор Краснов предупредил об угрозе наемников с Украины для СНГ

Генпрокурор Краснов заявил о распространении с Украины оружия и боеприпасов

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Gleb Garanich/Reuters

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что страны Содружества независимых государств находятся под угрозой распространения наемников с Украины и поставленного с Запада вооружения, сообщает ТАСС.

«В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов и наркотических средств», — заявил Краснов на встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.

Ранее американские наемники, воюющие на Украине, рассказали телеканалу NBC, что присоединились к ВСУ в качестве инструкторов, насмотревшись «кровавых кадров» боевых действий в интернете, и только потом стали сами принимать участие в боях.

По данным телеканала, сейчас боевики, которые входят в Украинский Интернациональный легион, получают около $500 в месяц, «в зависимости от ранга, с возможностью бонусов».

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