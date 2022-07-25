Подполковник США предупредил о коллапсе ВСУ из-за больших потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет крах, если они будут и дальше нести большие потери. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, сообщает портал 19FortyFive.

По словам американского офицера, Украина ежедневно теряет наиболее профессиональных бойцов, значительной части подготовленного личного состава ВСУ лишились в сражении за Мариуполь. Как заявил Дэвис, вместо опытных контрактников в армию берут призывников, которые никогда не держали в руках оружие. Так, согласно исследованию Modern War Institute, всего 20% из молодых военнослужащих, вступающих в ряды ВСУ, когда-либо стреляли из винтовок.

Отставной подполковник отметил, что ущерб, который был нанесен украинским войскам, трудно переоценить. Особенно это касается тактических командующих на уровне взвода, роты и батальона, указал он. Потери, как считает Дэвис, лишают Киев возможности провести контрнаступление.

По его мнению, с каждым днем риск коллапса ВСУ из-за замены профессиональных военных на новобранцев. Офицер считает, что украинская сторона не сможет просто так компенсировать утрату спецназа.

«Вы не можете создать опытных лидеров, их нужно «взрастить» в течение определенного времени», — подчеркнул он.

Дэвис добавил, что увеличение потерь Украины среди опытных кадровых специалистов на руководящих должностях обернется тем, что их общие силы будут становиться менее боеспособными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ежедневные потери ВСУ составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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