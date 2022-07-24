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МО РФ: в порту Одессы уничтожены военный корабль ВСУ и склад ракет Harpoon

Министерство обороны России заявило, что в морском порту Одессы удалось ликвидировать украинский военный корабль. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, для уничтожения целей российская сторона задействовала высокоточные ракеты большой дальности морского базирования.

Еще был уничтожен склад поставленных Соединенными Штатами киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon, добавил он.

Конашенков обратил внимание, что выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил (ВМС) Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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