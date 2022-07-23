В США объяснили, почему Россия не сильно глушит GPS на Украине

Президент организации Resilient Navigation and Timing Foundation (RNTF) Дана Говард объяснила, почему Россия не сильно глушит сигнал GPS на Украине. Об этом пишет издание Defense News.

По мнению эксперта, Вооруженные силы России сами нуждаются в сигнале GPS. Кроме того, большой потребности в глушении сигнала нет, так как украинские войска используют много советского оружия, не поддерживающего работу спутниковой системы. Также мощное оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может быть легко обнаружено.

Одной из главных причин Говард назвала несоответствие российских систем РЭБ заявленным характеристикам. Но специалист выразила сомнение, так как «российские войска регулярно глушат сигналы GPS в северной Норвегии из мест, расположенных далеко за границей», после чего там остается работать Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).

Ранее сообщалось, что российские спецподразделения успешно применяют в ходе военной спецоперации на Украине роботизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ».