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Глава МИД ФРГ Бербок заявила о сложностях с круговыми обменами вооружением для Украины

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Annegret Hilse/AP

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что так называемые круговые обмены вооружением для Украины работают не так, как планировалось. Об этом сообщает газета Bild, передает ТАСС.

«Мы смотрим, что можно сделать [для поддержки], в том числе в контексте круговых обменов, которые функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось», — сказала она.

Кроме того, по словам Бербок, Германия постоянно оказывает Украине помощь, однако у ФРГ есть также и «обязательства в рамках НАТО».

Круговой обмен означает, что страны на востоке Европы поставляют Киеву оружие советского производства, а взамен получают технику из Германии.

У бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине, но Берлин продолжит поддерживать Киев, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна готова тестировать в боевых действиях новое оружие своих партнеров. Киев испытывает проблемы с доставкой западных вооружений войскам, поскольку западные страны поставляют оружие вразнобой и по частям, пишет WSJ. Что происходит с поставками вооружений Киеву — в материале «Газеты.Ru».

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