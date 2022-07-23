ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС в Херсонской области, разрушений нет

Вооруженные силы Украины нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала», — сказал он.

Кроме того, Стремоусов добавил, что ракетная атака была отражена. Он также отметил, что никаких серьезных повреждений не было.

Ранее заместитель главы Херсонской области заявлял, что за обстрелами реактивной системой залпового огня HIMARS региона стоят не украинские военные, а американцы.

20 июля Стремоусов сообщал, что Вооруженные силы Украины второй день подряд обстреливали из американских РСЗО HIMARS мост через Днепр в Херсонской области. По его словам, 11 из 12 ракет попали в цель.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.