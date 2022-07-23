Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
РБК: «Ленфильм» констатировал невозможность импортозамещения в кинопроизводстве 14:04
В Саратовской области 10-месячная девочка съела отраву для крыс 14:02
Роспотребнадзор: переболевшие «омикроном» защищены от новых вариантов вируса 14:01
Лавров заявил, что Россия сама определяет, что хорошо для ее безопасности, а что нет 13:59
Глава Херсонской области Сальдо пообещал восстановить Антоновский мост после обстрела ВСУ 13:59
Ошибка в Windows 10 «ломает» USB-принтеры 13:58
Компания Otis договорилась о продаже бизнеса в России холдингу S8 Capital 13:53
Подравшиеся из-за селедки девушки подозреваются в издевательствах... 13:51
В Севастополе мужчина и ребенок пропали без вести во время катания... 13:50
Волочкова сломала кольцо за 60 млн рублей 13:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС в Херсонской области, разрушений нет

Вооруженные силы Украины нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала», — сказал он.

Кроме того, Стремоусов добавил, что ракетная атака была отражена. Он также отметил, что никаких серьезных повреждений не было.

Ранее заместитель главы Херсонской области заявлял, что за обстрелами реактивной системой залпового огня HIMARS региона стоят не украинские военные, а американцы.

20 июля Стремоусов сообщал, что Вооруженные силы Украины второй день подряд обстреливали из американских РСЗО HIMARS мост через Днепр в Херсонской области. По его словам, 11 из 12 ракет попали в цель.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть