В Донбассе погибли два воевавших на стороне ВСУ американца

Представитель Госдепартамента США заявил, что двое американских граждан, которые, предположительно, воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибли в Донбассе, передает телеканал ABC News.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донбассе Украины», — заявил он.

Имена погибших не приводятся.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты находятся на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не может гарантировать, что взятые в плен на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.