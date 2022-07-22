Белый дом: США передадут Украине 580 беспилотников Phoenix Ghost

Белый дом сообщил, что США передадут Украине 580 беспилотников Phoenix Ghost. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».

«Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost», — сказал Кирби.

Phoenix — оперативно-тактический разведывательный БПЛА. Он обладает малой визуальной, радиолокационной, инфракрасной и акустической заметностью и может использоваться для корректировки артиллерийского огня при использовании комплекса целеуказания BATES.

Ранее The Wall Street Journal писал, что администрация президента США Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, ссылаясь на то, что они могут попасть в руки Российской Федерации и на необходимость готовить украинские войска их использованию.