В Минобороны Японии обеспокоены военной активностью РФ на Дальнем Востоке

Токио обеспокоено действиями вооруженных сил России на Дальнем Востоке, сообщает японское министерство обороны в своем ежегодном докладе – «Белой книге обороны Японии».

В качестве примера подобной активности названы совместные учения ВМФ РФ в Охотском море, совместные российско-китайские военные мероприятия, включая патрулирование рядом с японской границей.

Кроме того, Силы Самообороны Японии обеспокоены появлением на российском Дальнем Востоке наиболее современных видов вооружений. В частности, особенную настороженность вызывают береговые комплексы «Бастион», размещенные в этом регионе.

Ведомство отметило, что намерено отслеживать активность российской армии и флота.

«Белая книга» — доклад министерства обороны Японии, публикуемый каждый год и предназначенный для высших властей страны. В нём описывается состояние Сил Самобороны, существующие геополитические и военные риски, вкупе с предложениями об оборонной стратегии.

Ранее свою реакцию на «Белую книгу» выразил официальный Пекин. По мнению главы МИД КНР, Токио «клевещет на политику Китая в области национальной обороны».