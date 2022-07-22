Ковитиди сообщила, что поставки Западом Киеву истребителей не повлияют на спецоперацию

Вероятные поставки Западом истребителей Киеву никак не скажутся на ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сенатора Ольгу Ковитиди.

Начальник штаба военно-воздушных сил Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун предположил, что западные страны в будущем смогут поставить истребители Украине.

«Заявление Чарльза Брауна на ход российской спецоперации на Украине никак не повлияет и может быть лишь принято нами к сведению. Взлетать американским самолетам неоткуда», — подчеркнула сенатор.

Как добавила Ковитиди, в настоящий момент на территории Украины уничтожены почти все аэродромы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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