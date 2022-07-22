Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Лукойл» рассматривает возвращение к работе в «Спартаке» Александра Жиркова 15:38
The Spectator: ситуация с поставками газа сделала Европу бессильной... 15:38
В Херсоне на пути следования полицейской машины сработало самодельное взрывное... 15:38
Депутат Рады Гончаренко: новый генпрокурор Украины Костин посещал Крым после... 15:37
Депутат Романов предложил создать «черный список» отелей, в которых ущемляют права... 15:37
В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 15:33
Производство iPhone 14 под угрозой из-за трескающейся камеры 15:32
Продюсер Ашуров заявил, что Little Big потеряют 75 млн рублей из-за отмены тура... 15:32
Горняки в Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за 300 лет 15:30
В МВД заявили о задержании директора сети финансовой пирамиды Finiko 15:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Ковитиди сообщила, что поставки Западом Киеву истребителей не повлияют на спецоперацию

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вероятные поставки Западом истребителей Киеву никак не скажутся на ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сенатора Ольгу Ковитиди.

Начальник штаба военно-воздушных сил Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун предположил, что западные страны в будущем смогут поставить истребители Украине.

«Заявление Чарльза Брауна на ход российской спецоперации на Украине никак не повлияет и может быть лишь принято нами к сведению. Взлетать американским самолетам неоткуда», — подчеркнула сенатор.

Как добавила Ковитиди, в настоящий момент на территории Украины уничтожены почти все аэродромы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть