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Reuters: США решили отменить испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

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Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base via AP

США вновь перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель Пентагона Джон Кирби 2 марта сообщал, что США перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил.

Представитель ВВС США Энн Стефанек сообщила агентству Рейтер, что США вновь отменили испытания по тем же причинам.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби 2 марта заявил, что Соединенные Штаты отменяют планировавшийся на выходные испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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