Спецоперация России на Украине. 37-й день

10:36

⚡️ Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков: ▪️ Подразделения Луганской народной республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино. За ночь уничтожены до 40 украинских военных, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.

▪️ Высокоточное оружие воздушного базирования уничтожило шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов.

▪️ Средства противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Коросунь, Новомихайловское, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Ваховка. ▪️ Оперативно-тактическая авиация поразила 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ.