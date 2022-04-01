Кадыров дал засевшим на «Азовстали» боевикам день, чтобы сдаться

Засевшим на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевикам глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на видео в своем Telegram-канале, что дает один день, чтобы сложить оружие и сдаться. Об этом пишет РИА «Новости».

Кадыров в сообщении отметил, что в курсе о намерении боевиков сдаться — так как у него есть перехваченные переговоры.

«Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем...», — пообещал Кадыров.

Глава Чечни также указал, что боевиков в дальнейшем может ждать амнистия.

«Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — заявил на видео Кадыров.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя. Отмечается, что администрация создается для обеспечения «законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов».

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР заявили об окружении города. Также сообщалось, что Мариуполь находится «на грани гуманитарной катастрофы и является эпицентром военных действий».

24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении здания администрации Мариуполя.