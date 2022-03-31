Столтенберг заявил об увеличении оборонных расходов НАТО на $270 млрд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что суммарные оборонные расходы альянсы в 2021 году увеличились на $270 млрд или на 3,1% по сравнению с 2020 годом. Об этом он сказал в Брюсселе, представляя свой ежегодный доклад по безопасности за 2021 год, передает ТАСС.

По его словам, 2021 год стал седьмым по счету годом, когда оборонные расходы организации последовательно растут.

Ранее Столтенберг заявил, что усиление американского контингента в Европе не противоречит положениям Основополагающего акта Россия — НАТО.

«Не должно быть недопонимания в том, что нападение на одного из наших союзников вызвало бы реакцию всего альянса», — сказал генсек.

До этого верховный главнокомандующий ВС НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что альянс разработал план по укреплению своих позиций в Европе на фоне событий на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».