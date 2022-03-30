МО РФ: российские военные уничтожили украинский беспилотник UJ-22 Airborne

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne, принадлежащего украинской стороне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Для ликвидации беспилотника военные использовали ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

«В ходе проведения специальной военной операции расчет ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» выполняет задачи по контролю воздушного пространства в своей зоне ответственности в нескольких километрах от населенных пунктов в целях безопасности мирного населения», — объяснили в МО.

По данным военного ведомства, когда «Панцирю» удается выявить цель, он ее сопровождает и устраняет при наличии оснований на расстоянии до 20 км.

«Беспилотник нес под крылом — авиабомбу и мины калибра 82 миллиметра», — добавили в пресс-службе министерства.

В представленном ролике показаны последствия уничтожения беспилотника и место, где он рухнул.

С момента начала спецоперации на Украине «Панцири» уничтожили свыше 300 беспилотников и десятки военных самолетов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее появилась информация, что Россия сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.