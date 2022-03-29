Четверо военных ранены при попадании снаряда в военный городок под Белгородом

Во временном военном городке в Белгородской области произошел взрыв — на территорию попал неопознанный снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ранения получили четверо военнослужащих», — уточнил он. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь под Белгородом произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди жителей нет.

23 марта в Белгородской области взорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины, в результате чего пострадали несколько человек. Это не первый случай после начала военной операции, когда Белгородская область попадает под украинские обстрелы. В конце февраля здесь были разрушены девять домов и также ранены местные жители. Власти предлагали населению приграничной территории уехать, и часть из них согласилась.