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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Четверо военных ранены при попадании снаряда в военный городок под Белгородом

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Во временном военном городке в Белгородской области произошел взрыв — на территорию попал неопознанный снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ранения получили четверо военнослужащих», — уточнил он. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь под Белгородом произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди жителей нет.

23 марта в Белгородской области взорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины, в результате чего пострадали несколько человек. Это не первый случай после начала военной операции, когда Белгородская область попадает под украинские обстрелы. В конце февраля здесь были разрушены девять домов и также ранены местные жители. Власти предлагали населению приграничной территории уехать, и часть из них согласилась.

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