Страны Запада, обвиняя Россию в якобы подготовке провокаций с использованием оружия массового поражения, сами могут вынашивать такие планы. Эти слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева приводит сайт «Аргументы и факты».

Он напомнил, что именно государства нынешнего Запада в прошлом использовали боевые отравляющие и токсичные вещества: Германия во время Первой мировой войны, Япония — в 1930-е годы, США во Вьетнаме в 1950–70-е годы.

«Не говорю уже о химических провокациях в Сирии», — отметил Патрушев.

Ранее Минобороны России рассказало о деятельности биолабораторий на Украине, которые спонсировали США. Ведомство показало документы, доказывающие «непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине». Российские военные считают, что на Украине пытались создать компоненты биологического оружия. В частности, местные лаборатории изучали, как человеку передаются заболевания через летучих мышей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».