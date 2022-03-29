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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Песков заявил, что военные РФ не бьют по гражданским объектам Украины

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью PBS заявил, что российские военные в рамках специальной операции на Украине не открывают огонь по гражданским объектам. Его слова приводит ТАСС.

«С самого начала военной операции у российских военных был очень строгий приказ <…>: не целиться по гражданским объектам. И они этого не делают. Они не обстреливают дома, они не обстреливают квартиры, они не обстреливают гражданские объекты», — сказал представитель Кремля.

Песков утверждает, что российские военные обстреливают и берут на прицел только объекты военной инфраструктуры в контексте одной из главных целей операции, которой является демилитаризация Украины.

По его словам, в разрушении жилых домов в Мариуполе виноваты украинские военнослужащие.

«Эти нацистские батальоны используют квартиры как укрытие для своего оружия, боеприпасов <…>, для снайперов. Это вызывает ответный огонь. Так что это не российские военные это делают», — пояснил он.

Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия собирается полностью восстановить украинский город Мариуполь после того, как будет окончена специальная операция.

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Операция на Украине. Новости
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