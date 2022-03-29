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В Кремле оценили возможность отправки российских сил в страны НАТО

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россия не может и не хочет думать об отправке своих сил в какую-либо страну НАТО, если это не ответное действие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — сказал Песков.

При этом представитель президента РФ отметил, что Североатлантический альянс существует «не для кооперации и безопасности, а для конфронтации», называя сложившуюся ситуацию «вызывающей беспокойство».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности «уже никого не связывает». Документ был денонсирован НАТО 25 февраля 2022 года, в связи с «многократными нарушениями» со стороны РФ — поэтому, по мнению руководства альянса, соглашение не функционирует.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и Организацией североатлантического договора был подписан в мае 1997 года. В нем, в частности, говорилось, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и ставят своей общей целью «преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества». НАТО обязалось осуществлять свою коллективную оборону через «обеспечение совместимости, интеграции и потенциала усиления», а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил, Россия же — проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе.

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