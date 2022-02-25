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Постпред РФ при ЕС заявил, что Россия не собирается оставаться на Украине после спецоперации

Чижов: Россия выведет свои войска из Украины после спецоперации

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не собирается оставаться на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью новостному порталу Euractiv.

«Наше намерение не состоит в том, чтобы оставаться (на Украине) навсегда. Российская армия завершит эту операцию, надеюсь, скорее раньше, чем позже, и уйдет», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью спецоперации на Украине является привлечение «марионеточного» режима в Киеве к ответственности за «совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей», включая граждан России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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