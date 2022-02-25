Постпред РФ при ЕС заявил, что Россия не собирается оставаться на Украине после спецоперации

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не собирается оставаться на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью новостному порталу Euractiv.

«Наше намерение не состоит в том, чтобы оставаться (на Украине) навсегда. Российская армия завершит эту операцию, надеюсь, скорее раньше, чем позже, и уйдет», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью спецоперации на Украине является привлечение «марионеточного» режима в Киеве к ответственности за «совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей», включая граждан России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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