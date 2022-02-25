В Германии назвали сроки усиления НАТО на восточном фланге

Представитель Минобороны Германии в рамках брифинга в Берлине заявил, что усиление НАТО на восточном фланге может быть осуществлено за 1-3 недели, передает его слова РИА «Новости».

Представитель оборонного ведомства сказал, что не может дать точной информации о планируемом усилении, так как она является секретной.

При этом чиновник отметил, что число немецких военнослужащих в Литве увеличилось на одну тысячу человек. Также военно-морским группам НАТО предоставляются корабли в Балтийском и Средиземном морях. Кроме этого, рассматривается вопрос о возможности поддержки воздушной обороны восточноевропейских партнеров с помощью систем Patriot.

Отмечается, что планы строятся в тесном согласовании с союзниками, решения будут приняты в ближайшее время.

«Это (усиление НАТО на восточном фланге - примечание «Газеты.Ru») может произойти довольно быстро, мы говорим о силах повышенной готовности, речь идет об 1-3 неделях, не о месяцах», - подытожил спикер.

Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок рассказал, что НАТО запланировали создание ударных групп на востоке Европы по аналогии с прибалтийскими силами.

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