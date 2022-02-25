Блинкен: США готовы к отражению угроз на восточном фланге НАТО

США и НАТО готовы к отражению возможной агрессии на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании NBC. Информация также опубликована на сайте Миссии США при ОБСЕ.

На телеканале Блинкена попросили оценить вероятность угрозу от России странам НАТО.

«Что касается угроз странам НАТО, то у нас есть нечто крайне мощное — статья 5 [Вашингтонского договора о коллективной обороне]. Атака на одного является атакой на всех, и Россия знает об этом», — разъяснил госсекретарь.

«Именно по этой причине, среди прочего, одним из наших ответов стало укрепление обороны НАТО. Мы направили дополнительные войска, дополнительное оборудование в ближайшие к России страны, чтобы отразить любую агрессию, которую Россия может рассматривать в отношении стран — членов НАТО», — добавил Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что позиция России по безопасности, изложенная в ответе Вашингтону, в корне противоречит основным принципам США.

По его словам, если Кремль продолжит настаивать на своих требованиях и захочет «отправить НАТО на позиции 1997 года», то Вашингтону и Москве не о чем будет договариваться.

США могли бы предпринять шаги по укреплению коллективной безопасности, если бы речь шла об «укреплении доверия, снижении риска, участии в контроле над вооружениями, проверке развертывания систем вооружений, сил или учений на взаимной основе», указал американский представитель.

Блинкен также заподозрил Россию в стремлении «воссоздать советскую империю».