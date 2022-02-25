В Белом доме не увидели усиления ядерной угрозы со стороны России

США не усматривают какого-либо усиления ядерной угрозы со стороны России. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Журналисты задали ей вопрос, существует ли, по мнению США, опасность применения Россией ядерных вооружений.

«На данный момент мы не наблюдаем возросшей угрозы в этой сфере», — ответила Псаки.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к нации заявил, что современная Россия после распада СССР является одной из самых мощных ядерных держав мира. В своем обращении глава государства подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений, что нападение на Россию приведет к разгрому нападающего. Путин также обратил внимание на жесткие действия США во внешней политике — всех, кого что-то не устраивает, «ломают через колено».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.