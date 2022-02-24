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Зеленский потребовал от ЕС установить бесполетную зону над Украиной

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном введение со стороны ЕС пакета дополнительных жестких санкций против России и потребовал введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

«Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов, чтобы остановить агрессора», — написал он.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в свою очередь подтвердил, что республика действительно планирует обратиться к НАТО с вопросом о бесполетной зоне.

«Это очень серьезный шаг, я пока не прогнозирую, какой будет результат, но такой разговор должен быть», — сказал дипломат.

Ранее Зеленский заявил о создании коалиции против президента России Владимира Путина.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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