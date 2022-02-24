СК возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области военными Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По указанным фактам возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом», — говорится в сообщении.

Обстрел населенных пунктов Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области, по данным следствия, произошел 24 февраля. В результате пострадали трое человек, в том числе один ребенок 2015 года рождения. Также был уничтожен жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства обстрела и лица, причастные к нему.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил о шести эпизодах разрушений из-за снарядов. В муниципалитетах Белгородской области, которые граничат с Украиной, были отменены занятия в школах и детских садах.

Кроме того, сообщалось об обстреле пограничного пункта Теткино в Курской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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