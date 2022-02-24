Зеленский заявил, что населению Украины будет роздано оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти организовали раздачу украинским гражданам вооружения и боеприпасов, сообщает телеканал «Рада».

«Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет», — заявил Зеленский.

Кроме того, он пообещал снять персональные санкции со всех украинских граждан, которые примут участие в обороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских граждан из-за рубежа оказать поддержку государству.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.