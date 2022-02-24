Басурин призвал украинских военных сложить оружие

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал военнослужащих вооруженных сил Украины сложить оружие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Призываю украинских военных сложить оружие. Сохраните свою жизнь! Потом вы сможете восстановить свою страну, мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь», — сказал представитель НМ ДНР.

По словам Басурина, бои идут по всей линии соприкосновения, подразделения ДНР не атакуют.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Российский лидер заявил, что действия РФ — это самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

В Минобороны России заявили, что вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.