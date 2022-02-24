Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Латвии обяжут рижское «Динамо» выйти из КХЛ 09:05
«Тампа» обыграла «Эдмонтон» благодаря шайбе Кучерова 08:59
Генштаб Украины сообщил об ударах по военным объектам и аэродромам страны с 5... 08:57
Сирены гражданской обороны начали звучать в Киеве 08:52
Шольц потребовал от России немедленно прекратить военную операцию в Донбассе 08:49
Овечкин: мне больше не 19 лет, очевидно, что игра меняется 08:47
Путин назвал тщетными попытки России договориться с НАТО о нерасширении 08:39
В Киеве в результате взрыва на Васильковской улице повреждены жилые здания 08:31
Росавиация приостановила работу аэропортов на юге России 08:28
CNN: США и их союзники намерены ввести полномасштабные санкции против России... 08:18

Басурин призвал украинских военных сложить оружие

Замначальника НР ДНР Басурин: бои идут по всей линии соприкосновения, ДНР не атакует

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал военнослужащих вооруженных сил Украины сложить оружие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Призываю украинских военных сложить оружие. Сохраните свою жизнь! Потом вы сможете восстановить свою страну, мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь», — сказал представитель НМ ДНР.

По словам Басурина, бои идут по всей линии соприкосновения, подразделения ДНР не атакуют.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Российский лидер заявил, что действия РФ — это самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

В Минобороны России заявили, что вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

Все новости на тему:
Военная операция в Донбассе
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть