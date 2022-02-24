Главнокомандующий ВСУ пригрозил участникам «российского вторжения»

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный спрогнозировал, что произойдет с российскими войсками в случае их «вторжения» на Украину. Об этом военачальник написал на своей странице в Facebook.

22 февраля президент Владимир Зеленский объявил призыв в ВСУ резервистов, объяснив это необходимостью оперативно доукомплектовать армию и другие военные формирования. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв.

По словам Залужного, граждане массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) — выстраиваются огромные очереди.

«Эти длинные очереди по всей стране образуют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы», — написал Залужный.

Главнокомандующий подчеркнул, что из-за «обострения на линии столкновения» каждый человек в рядах сил обороны очень важен.

Ранее в Совбезе Украины исключили наступательную операцию в Донбассе.