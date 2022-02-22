В МИД заявили о готовности России оказывать военную помощь ДНР и ЛНР

Россия готова в случае угрозы оказать военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), это прописано в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Но давайте не будем спекулировать. Пока никто не собирается ничего никуда вводить. Если будет угроза, тогда мы окажем содействие в соответствии с ратифицированными договорами», — сказал дипломат.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в договоре РФ с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подчеркивается, что Москва гарантирует безопасность республик.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь заявил, что полномасштабной войны в Донбассе не будет, пока это зависит от России.