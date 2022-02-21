Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели двух жителей Донбасса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело по факту гибели двух жителей самопровозглашенной Луганской народной республики при обстреле со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно информации из открытых источников, инцидент произошел вечером 20 февраля

Бастрыкин попросил провести доскональное и всестороннее расследование всех обстоятельств трагедии, выявить доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что погибшими оказались мирные жители. В результате обстрелов со стороны украинских силовиков также был полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА».